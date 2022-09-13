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Ucuz sosyal konut projesi | TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında yanıtladı! "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?"

13.09.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın detaylarını açıkladığı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili merak edilen noktaları canlı yayında değerlendirdi. Programda "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?" sorusuna da yanıt cevap veren Bulut, sosyal konut projesinin temel yürütücüsünün TOKİ olacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net talimatı olduğu ve evlerin zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde yapılacağı gibi detayları da açıkladı. İşte ucuz konutlarla ilgili merak edilenler...

Ucuz sosyal konut projesi | TOKİ Başkanı Bulut canlı yayında yanıtladı! "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?"

TRT Haber canlı yayınına katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, tüm Türkiye'nin merakla beklediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan ucuz sosyal konut projesiyle ilgili önemli noktaları değerlendirdi. Uygun fiyatlı ev alma hayali kuran vatandaşların merak ettiği sorulara yanıt veren Bulut, programda Cengizhan Cevahiroğlu'nun "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?" sorusunu da cevapladı. İşte TOKİ Başkanı'nın o yanıtı...

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TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • Projenin temel yürütücüsü TOKİ olacak.

  • Yapılabilecek bir hedef. Yapılamayacak görevleri Cumhurbaşkanımız bize vermez. Yapımıyla ilgili bir endişemiz yok. TOKİ bugüne kadar 5 bine yakın iş yeri teslim etmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde olacak.

  • 1500'e yakın şantiyemiz olacak.

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"YAPILAN O EVLERDE SİZ OTURUR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Bunu eğer depremsellik açısından düşünüyorsanız; hiç tereddüt etmeden. Hatta Elazığ depremi yaşandığı zaman, ilk oraya gittiğimizde vatandaş biraz tereddüt edince, otelde kalıyorduk; "Misafir eden olursa daha önce konutunu teslim etmiş olduğumuz TOKİ evlerinde kalmayı tercih ederim" demiştim.

Bizim konut alanlarımız bir uyuma mekanı olsun istemiyoruz, bir yaşam alanı olsun istiyoruz. İçerisinde okulu, camisi olsun, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak dükkan şeklinde yerleri olsun, sosyal donatıları olsun, yeşil alanı olsun.

SON DAKİKA: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler... Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu (TAM LİSTE)SON DAKİKA: İstanbul'da yaşayanlar dikkat! Tuzla, Çatalca, Başakşehir, Esenler... Milyonların beklediği TOKİ ucuz konut projesinin hangi şehir ve ilçelere yapılacağı belli oldu (TAM LİSTE)


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TOKİ

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