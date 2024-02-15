Ucuza toplayıp aroma ve boya katıp satıyorlarmış! 250 litre ele geçirildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar neticesinde, Eskişehir merkezinde ikamet eden şüpheli şahsın, piyasadan temin ettikleri ucuz palm, pamuk, soya ve benzeri bitkisel yağların içerisine aroma, endüstriyel boya katmak suretiyle sahte zeytinyağı üreterek, sahte ve taklit markalar basarak piyasaya sürdüğü bilgisi elde edildi.

250 LİTRE SAHTE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Çifteler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Tarım/Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan yol kontrolünde şüpheliye ait araçta, 250 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. İl Tarım/Orman Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahsa idari yaptırım cezası uygulandı.

PİYASA DEĞERİ 150 BİN TL

Yapılan araştırmalarda ele geçirilen bahse konu malzemelerin piyasa değeri 150 bin TL değerinde olduğu anlaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. (İHA)