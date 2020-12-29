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  4. UFO görenlerin sayısı pandemide arttı

UFO görenlerin sayısı pandemide arttı

29.12.2020 17:02 | Son Güncelleme:
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UFO görenlerin sayısı pandemide arttı

Milyonlarca kişinin pandemi önlemleri kapsamında tecritte olduğu Britanya’da UFO görenlerin sayısında ciddi bir artış yaşandığı iddia edildi.

1901’den bu yana gerçekleşen UFO ihbarlarının kaydını tutan eski polis memuru Gary Heseltine’ın verdiği bilgiye göre, zamanlarının büyük bölümünü evlerinin bahçesinde, parklarda ve kasabada geçiren Britanyalılar arasında UFO gördüğünü söyleyenlerin sayısı son dönemde hızla artıyor.

Heseltine’ın iddiasını aktaran The Sun gazetesi, bu durumun koronavirüsün insanlar üzerindeki “tuhaf bir yan etkisi” olabileceği yorumunda bulundu.

Hükümetin uzay dışı varlıklarla ilgili bilgileri gizlediğini savunan Heseltine da, “Hava trafiğinin daha az olduğu bu süreçte UFO görme olasılığı arttı. Bu UFO tarihinde önemli bir an olabilir” dedi.


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