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Ukrayna'da büyük panik! Marketlerde raflar boşaldı

24.02.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal sonrası Lviv’de halk süper marketlere akın etti, eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu. Ayrıca, Çerkassi kasabasında yaşayan bir Türk vatandaşı ise halkın akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde sıra olduğunu belirtti.

Ukrayna'da büyük panik! Marketlerde raflar boşaldı

Rusya'nın bu sabah saatlerinde Donbass'a yönelik başlattığı harekat sonrası Ukrayna'daki vatandaşlarda büyük panik hakim. Çerkassi kasabasında yaşayan bir Türk vatandaşı, halkın akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde sıra olduğunu belirtirken, Lviv'de ise süper marketlerde raflar boşaldı, eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu.

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"BÖLGE HALKI ÇOK TEDİRGİN"

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in güneyinde bulunan Çerkassi kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Kaan Çelik, son gelişmeleri paylaştı. Bölge halkının çok tedirgin olduğunu ve Çerkassi kentinden Kiev tarafındaki patlama seslerinin duyulabildiğini ifade eden Çelik, halkın akaryakıt istasyonlarında ve marketlerde sıra olduğunu belirtti. Kaan Çelik, birçok evin altında Sovyetler Birliği döneminden kalma sığınaklar olduğunu belirterek, halkın topladıkları erzakları bu sığınaklara koyacaklarını belirtti.

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MARKETLERDE RAFLAR BOŞALDI

Polonya ve Slovakya sınırına yakın ve çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerden uzak olan Lviv kentinde halk eczane ve bankaların önünde kuyruk oldu. Marketlerde ise raflar boşaldı.

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Kaynak: DHA

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