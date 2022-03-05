HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ukrayna’da düşürülen Rus uçağının pilotu halk tarafından yakalandı

Ukrayna’da düşürülen Rus uçağının pilotu halk tarafından yakalandı

05.03.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’nın Çernihiv kentinde bir Rus savaş uçağı Ukrayna askerleri tarafından vurularak düşürüldü. Uçaktan atlayan Rus pilot, siviller tarafından yakalandı. Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı. İşte olayın detayları!

Ukrayna’da düşürülen Rus uçağının pilotu halk tarafından yakalandı

Ukrayna’nın Çernihiv kenti semalarında uçuş yaparak bazı noktaları bombalayan Rus savaş uçağı, Ukrayna askerleri tarafından yerden fırlatılan roketle düşürüldü. Vurulan uçağın pilotu ise fırlatma sistemlerini kullanarak uçaktan atladı.

AW560249_03

Paraşütüyle inişe geçen pilot bir evin bahçesine iniş yaptı. Olay yerine toplanan halk, Rus pilotu kaçmaması için yakaladı.

AW560249_07

Pilotun kaskındaki bilgiye göre Rusya’nın Krasnoyarsk kentindeki askeri birimlerden operasyonlara dahil olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen Ukrayna askerlerine teslim edilen Rus pilot gözaltına alındı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şehir merkezinde ilginç görüntü! Direğe bağladılarŞehir merkezinde ilginç görüntü! Direğe bağladılar
Rusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandıRusya duyurdu, ülke genelinde yasaklandı
Putin'den flaş mesaj! "Ukrayna tüm taleplerimizi yerine getirmeli"Putin'den flaş mesaj! "Ukrayna tüm taleplerimizi yerine getirmeli"
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

İntikam için geldik, sayımız artıyor

İntikam için geldik, sayımız artıyor

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti!

Rus askerleri bıraktı, Ukraynalı çiftçi traktörüyle çekti!

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

Selçuk Bayraktar'dan Merdan Yanardağ'a tepki

Daha önce cinsel organı görünmüştü! Şimdi de her yeri açıkta...

Daha önce cinsel organı görünmüştü! Şimdi de her yeri açıkta...

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.