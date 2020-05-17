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Ukrayna'da şok görüntüler! Gece kulüpleri açıldı, akın ettiler

DÜNYA HABERLERİ  | 17.05.2020 16:52 | Son Güncelleme

Ukrayna'da koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından, bazı gece kulüpleri de kapılarını açtı. Eğlence mekanlarına giden vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaması, tepkiye neden oldu.

Başkent Kiev'de koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından faaliyete başlayan bazı ünlü gece kulüplerinde, salgın tedbirlerinin çoğuna uyulmadığı dikkat çekti. Televizyon kanallarında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Dinyeper Nehri'nin kıyısındaki ünlü bir gece kulübünde sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı görüldü. Tüm masaların dolu olduğu, yalnızca işletme çalışanlarının tıbbi maske taktıkları, ziyaretçilerin dans pistinde ve masalarda birbirlerine çok yakın mesafede eğlendikleri dikkat çekti.

NORMALLEŞME KURALLARI

Ukrayna’da koronavirüs kısıtlamalarının hafifletildiği 11 Mayıs tarihinin ardından, kafe ve restoranların yalnızca açık havada ve masalar arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde hizmet vermeleri gerekiyor. Bir masanın başında en fazla 4 kişinin oturmasına izin veriliyor. Faaliyet göstermesine izin verilen işletmeler arasında gece kulüpleri ise bulunmuyor.

UKRAYNA’DA SON DURUM

Ukrayna’da 17 Mayıs itibarıyla tespit edilen koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 18 bin 291’e yükselirken, 514 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede şu ana kadar 5 bin 116 hastanın iyileştiği açıklandı. (DHA)

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