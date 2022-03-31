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Ukrayna'dan Kiev iddiası! "Rusya taktik değiştirdi"

31.03.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna işgalinde son günlerde çatışmaların şiddetinin azaldığı haberleri gelirken diğer yandan bu iddialara aksi yönde açıklamalar da geliyor. Rus askeri birliklerinin başkent Kiev'den uzaklaştığı açıklamasının ardından Ukrayna Rusya'nın Kiev çevresinde taktik değiştirdiğini açıkladı.

Ukrayna'dan Kiev iddiası! "Rusya taktik değiştirdi"

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında özellikle de İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerenin ardından bölgede çatışmaların şiddetinin azaldığı yönünde açıklamalar gelmişti. Ukrayna ise Rus ordusunun saldırılarına devam ettiğini bildirmişti. Ukrayna'dan Rusya'nın savaşta taktik değiştirdiğine yönelik bir açıklama geldi.

Ukraynalı üst düzey bir askeri yetkili, Rusya'nın Kiev kenti çevresindeki taarruz gücünü kaybettiğini ve doğrudan savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçmekte olduğunu açıkladı.

Ukraynalı yetkili Oleksandr Gruzevich, "Düşman neredeyse taarruz potansiyelini tüketti fakat Kiev civarındaki güçlerin sayısı az değil" dedi.

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