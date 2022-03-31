Ukrayna'dan Kiev iddiası! "Rusya taktik değiştirdi"

Rusya-Ukrayna savaşı sırasında özellikle de İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerenin ardından bölgede çatışmaların şiddetinin azaldığı yönünde açıklamalar gelmişti. Ukrayna ise Rus ordusunun saldırılarına devam ettiğini bildirmişti. Ukrayna'dan Rusya'nın savaşta taktik değiştirdiğine yönelik bir açıklama geldi.

Ukraynalı üst düzey bir askeri yetkili, Rusya'nın Kiev kenti çevresindeki taarruz gücünü kaybettiğini ve doğrudan savaş yerine uzun menzilli taarruz taktiğine geçmekte olduğunu açıkladı.

Ukraynalı yetkili Oleksandr Gruzevich, "Düşman neredeyse taarruz potansiyelini tüketti fakat Kiev civarındaki güçlerin sayısı az değil" dedi.

