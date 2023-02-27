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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kararname yayımladı: Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev görevden alındı

27.02.2023 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Müşterek Kuvvetler Komutanı Eduard Moskalev'i görevden aldı. Öte yandan yayımlanan kararnamede, Moskalev'in yerine kimin atanacağı ise belirtilmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kararname yayımladı: Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev görevden alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Müşterek Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almasına ilişkin kararname yayımlandı.

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Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada, 113/2023 sayılı kararname ile Müşterek Kuvvetler Komutanı Moskalev'in görevden alındığı belirtildi.

Kararnamede, Moskalev'in yerine kimin atanacağı belirtilmedi.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Tümgeneral Moskalev 15 Mart 2022'de göreve atanmıştı. (AA)

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Ukrayna zelenskiy

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