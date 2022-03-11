Ukrayna duyurdu: Rus güçler Melitopol Belediye Başkanını kaçırdı! "Başına plastik poşet geçirilerek..."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'dan yapılan son açıklamada tedirgin edici bir haber duyuruldu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.

BAŞINA PLASTİK POŞET GEÇİRİLEREK ÇIKARILDIĞINI BİLDİRDİ

Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını bildirdi.

Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti. (AA)



