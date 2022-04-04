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Ukrayna duyurdu! Rusya, Sumi'den çekiliyor

04.04.2022 06:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Rus ordusunun Sumi'den çekilmeye başladığı belirtildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, "Rus ordusu hedeflerine ulaşamamasından dolayı Sumi’den çekilmeye başladı" açıklamasını yaptı.

Ukrayna duyurdu! Rusya, Sumi'den çekiliyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 39 gündür devam ederken bölgeden yeni haberler geliyor. Ukrayna, Rus ordusunun Sumi'den çekilmeye başladığını açıkladı.

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"HEDEFLERİNE ULAŞAMADILAR"

İlk olarak Türkiye’deki müzakerelerden hemen sonra başkent Kiev’in yer aldığı bölgenin kuzeyinden çekilen Rus ordusu, şimdi de Sumi bölgesinden çekiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, “Rusya saldırılarına karşı Ukrayna halkının kahramanca direnişi 39 gündür devam ediyor. Rus askerleri ülkemize karşı topyekün saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu hedeflerine ulaşamamasından dolayı Sumi’den çekilmeye başladı. Donetsk bölgesinde ise yeni gruplaşmalarla varlığını arttırıyor ancak hem askeri hem de teknik bakımdan kayıp vermeye devam ediyor. Kayıplardan dolayı istifa edip savaşmaktan vazgeçiyorlar. Saldırılarda siviller hayatını kaybediyor. Tüm ölümler belgelenerek uluslararası mahkemelere gönderilecek. Savaş suçları son kullanma tarihi içermezler bundan dolayı yargı kaçınılmazdır” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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