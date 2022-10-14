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Ukrayna Elon Musk'ı, Elon Musk da Ukrayna'yı 'sildi'! Kızılca kıyamet koptu

14.10.2022 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşında peş peşe sıcak gelişmeler yaşanırken, bu kez Elon Musk ile Ukrayna arasında kriz çıktı. Musk'ın Twitter'dan paylaştığı 'barış planı' ise krizin fitilini ateşledi. Hatta Barış planı paylaşımına Ukrayna'nın Almanya büyükelçisinden 'küfürlü' bir yanıt geldi. Ayrıca, Odessa kentindeki, Kiev'i destekleyen uluslararası ünlüleri resmeden panolardan Elon Musk kaldırıldı. Ülke Musk'ı adeta 'sildi'. Elde edilen flaş belgelere göre Elon Musk da Ukrayna'yı Starlink üzerinden 'sildi'.

Ukrayna Elon Musk'ı, Elon Musk da Ukrayna'yı 'sildi'! Kızılca kıyamet koptu

Rusya-Ukrayna savaşının hemen başlarında milyarder iş insanı Elon Musk'ın Ukrayna'da SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'i aktive etmesi ve ülkeye binlerce uydu terminali göndermesi savaşın en kritik hamlelerinden biri olarak yorumlanmıştı. Starlink terminalleri, Ukrayna ordusu için hayati bir iletişim kaynağı oldu. Ordu Rusya ile savaşırken, cep telefonu ve internet ağları yok edildiğinde bile internete bağlı kaldı. Çok sayıda Ukraynalı Elon Musk'a Starlink desteği için minnettardı. Ancak Musk'ın Ukrayna'nın fikirleriyle ters düşen barış planı paylaşımı sonrası bir anda her şey değişti. Ukrayna'yla Elon Musk arasında adeta yeni bir kriz patlak verdi.

MUSK'IN BARIŞ PLANI İLE FİTİL ATEŞLENDİ

Musk'ın takipçilerinin oylamasına sunduğu barış planında, "Ukrayna-Rusya Barışı: BM gözetiminde ilhak edilen bölgelerin seçimlerinin yeniden yapılması, Eğer halkın iradesi gitmesinden yanaysa Rusya bölgeleri terk eder, Kırım, 1783'ten beri olduğu gibi (Kruşçev'in hatasına kadar) resmen Rusya'nın bir parçası olarak kalır, Kırım'a su temini güvence altına alınır ve Ukrayna tarafsız statüde kalır." ifadeleri yer alıyordu. Başta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olmak üzere çok sayıda Ukraynalı Musk'a tepki gösterdi.

Elon Musk barış planı

ZELENSKİ TEPKİ GÖSTERDİ, BÜYÜKELÇİDEN İSE KÜFÜRLÜ YANIT GELDİ

Zelenski, tepkisini Hangi Elon Musk'ı daha çok seviyorsunuz? Ukrayna'yı destekleyen mi, Rusya'yı destekleyen mi? sorusunu sorduğu bir anket açarak gösterdi. Ukrayna'nın Almanya büyükelçisi Andrij Melnyk ise çok daha ilginç bir yol denedi. Melnyk, Musk'ın tweet'ine yanıt vererek "S...t, sana verebileceğim en diplomatik cevap" dedi.

büyükelçi tweet

PANOLARDAN ELON MUSK KALDIRILDI

Tesla CEO'sunun Rusya-Ukrayna barış planını tweetlemesinden sonra bir başka gelişme de Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da yaşandı. Odessa, Kiev'i destekleyen uluslararası ünlüleri resmeden reklam panolarından Elon Musk'ı kaldırdı. Ülke adeta Elon Musk'ı siliyordu.

Elon Musk

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VE SON YAŞANAN FLAŞ GELİŞME!

Bugün ise krizde yeni bir perde aralandı. CNN International tarafından elde edilen flaş belgelere göre, Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Pentagon’a mektup yazdı ve şirketin artık Ukrayna’da Starlink uydu internet hizmetini finanse etmeye devam edemeyeceğini bildirdi. Ayrıca, Ukrayna hükümeti ve askeri kullanım için sunulan Starlink hizmetinin finansmanının Pentagon tarafından üstlenilmesinin talep edildiği belirtildi.

Habere göre, SpaceX'in hükümet satış direktörü bir mektupta, “Ukrayna'ya daha fazla terminal bağışlama veya mevcut terminalleri belirsiz bir süre için finanse etme durumunda değiliz” dedi.

Starlink

Şirket, Ukrayna’da sunulan hizmetin maliyetinin, yılın geri kalanında 120 milyon doları, önümüzdeki 12 ayda ise 400 milyon doları bulabileceğini iddia ediyor. Pentagon, mali yükü sırtlayıp ayda on milyonlarca dolarlık finansman sağlamadığı sürece ise Ukrayna'daki yardım sona erebilir.

Cuma günü bir tweet atan Musk, şimdiye kadar yaklaşık 20 bin Starlink uydu biriminin Ukrayna'ya bağışlandığını ve operasyonun SpaceX'e 80 milyon dolara mal olduğunu söylemiş, yıl sonuna kadar ise bunun 100 milyon doları aşacağını ifade etmişti.

"BİZ SADECE ONUN TAVSİYESİNE UYUYORUZ"

Musk bugün ise dikkate değer bir tweet paylaştı. Ukrayna'nın Almanya büyükelçisi Melnyk'in Musk'a söylediği "S..... ...t" sözlerini hatırlıyorsunuz. Milyarder iş insanı, Pentagon mektubunun büyükelçinin sözlerinden günler sonra gelmesine dikkat çeken bir tweet'e karşılık verdi ve "Biz sadece onun tavsiyesine uyuyoruz" şeklinde bir tweet attı.

Musk tweet

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk Ukrayna Starlink
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