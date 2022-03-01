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Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko: Ülkemizden defolun gidin

01.03.2022 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yayınladığı video ile Rusya’ya tepkisini dile getirdi. Geçtiğimiz günlerde silah kuşanarak Kiev savunmasına da katılan Poroşenko, Rus birliklerine seslenerek “Ülkemizden defolun gidin” dedi.

Ukrayna’da Volodimir Zelensky'den önce 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapan Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Rus birliklerine tepki gösterdi.

"YAŞASIN UKRAYNA"

Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.
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"HAYATIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM"

Petro Poroşenko, geçtiğimiz günlerde CNN International yayınına katılarak Rus saldırısı karşısında yaşadıklarını anlatmıştı. Sunucunun "Ülkeyi kurtarmak için hayatınızı potansiyel olarak feda ettiğinize inanıyor musunuz?" soruna ise Poroşenko "Kiev'de kalıyorsanız hazır olmalısınız. Hazır mıyım... Ne yazık ki evet." yanıtını vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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