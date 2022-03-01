Ukrayna eski Devlet Başkanı Poroşenko: Ülkemizden defolun gidin

Ukrayna’da Volodimir Zelensky'den önce 2014-2019 yılları arasında Devlet Başkanlığı yapan Petro Poroşenko, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Rus birliklerine tepki gösterdi.

"YAŞASIN UKRAYNA"

Poroşenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Rus uçaklarına seslenerek, “Ülkemizden defolun gidin. Yaşasın Ukrayna” ifadelerini kullandı.



"HAYATIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM"

Petro Poroşenko, geçtiğimiz günlerde CNN International yayınına katılarak Rus saldırısı karşısında yaşadıklarını anlatmıştı. Sunucunun "Ülkeyi kurtarmak için hayatınızı potansiyel olarak feda ettiğinize inanıyor musunuz?" soruna ise Poroşenko "Kiev'de kalıyorsanız hazır olmalısınız. Hazır mıyım... Ne yazık ki evet." yanıtını vermişti.





