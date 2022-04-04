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Ukrayna, Rus zırhlılarının imhasını havadan görüntüledi

04.04.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Ukrayna ordusuna bağlı 30. Mekanize Taburu, Rus ordusunun mevzilerinin ve zırhlı araçlarının vurulduğu anlara ait havadan çekilen görüntüleri yayınladı.

Ukrayna ve Rusya arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 40'ıncı gününde devam ediyor. Ukrayna ordusu, Rus askerlerine ait mevzilerin ve zırhlı araçların imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.

RUS ORDUSUNUN KAYIPLARINI AÇIKLADILAR

Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, 24 Şubat-4 Nisan tarihleri arasındaki Rus ordusunun kayıplarına değinilerek, 18 bin Rus askerinin öldürüldüğü ve 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, bin 249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin imha edildiği duyuruldu. (İHA)

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