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Ukrayna, Rusya'nın savaş planını yayımladı! İşte savaşın biteceği tarih

02.03.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Ukrayna, çok çarpıcı belgeler yayımladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Rusya’nın savaş planı olduğu iddia edilen belgelerde savaşın biteceği tarih de geçiyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Ukrayna saldırısına yönelik planın 18 Ocak 2022’de onaylandığını, saldırının 20 Şubat’ta başlamasının ve 6 Mart’ta sona ererek 15 günde tamamlanmasının öngörüldüğünü iddia etti.

Ukrayna, Rusya'nın savaş planını yayımladı! İşte savaşın biteceği tarih

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta çok dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ukrayna, Rusya'nın savaş planı olduğunu iddia ettiği belgeleri yayımladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun başarılı operasyonları sayesinde, Rus askerlerinin panik yaparak bazı gizli evrakları arkalarında bıraktıkları belirtildi.

İŞTE SAVAŞIN BİTECEĞİ TARİH!

Ele geçirilen söz konusu evraklarda, Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonel planlarına ilişkin bilgilere ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ile savaş planı 18 Ocak’ta 2022 onaylanmış. Ukrayna’nın tümünün ele geçirilmesi 20 Şubat ila 6 Mart arasında 15 gün içerisinde tamamlanmak zorundaymış." ifadesi kullanıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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