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Ukrayna, Rusya'nın 'üst düzey toplantısını' vurdu! Rus generaller hayatını kaybetti: İngiltere ve Fransa detayı...

23.09.2023 18:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı dünyada gündem olmaya devam ediyor. Ukrayna, dün Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinde bulunan Rusya Donanması Karadeniz Filosunun karargahına füzeli saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 9 kişi öldü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kyrylo Budanov ölenlerin arasında Rus generallerin olduğunu duyurdu. 'Üst düzey bir toplantı' sırasında saldırının gerçekleştiği iddia edilirken İngiltere ve Fransa detayı dikkat çekti.

Ukrayna’nın Sivastopol'daki Rusya Donanması Karadeniz Filosu’nun karargahına dün gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı belirtildi. Karargahın vurulduğu anın görüntüsü ortaya çıktı.

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BİR GENERALİN ADINI VERDİ

Ukrayna’nın dün Kırım Yarımadası’ndaki Sivastopol şehrinde bulunan Rusya Donanması Karadeniz Filosunun karargahına gerçekleştirdiği füzeli saldırı gündemdeki yerini koruyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri İstihbarat Ana Müdürlüğü Başkanı Korgeneral Kyrylo Budanov yaptığı açıklamada, füzeli saldırıda aralarında Rus generallerin de bulunduğu en az 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Budanov, “Yaralılar arasında General Romanchuk da var” diye konuştu.

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DİKKAT ÇEKEN DETAY

Ukraynalı bir askeri kaynak ise BBC'ye saldırının İngiltere ve Fransa tarafından Ukrayna’ya tedarik edilen Storm Shadow füzeleriyle gerçekleştirildiğini söyledi. Ayrıca saldırı sırasında karargahta Rus donanmasının üst düzey isimlerinin toplantıda olduğu iddia edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Ukrayna ordusunun karargahı füzeyle vurduğu anın görüntüsü de ortaya çıktı. Binadan yoğun duman yükseldiği görüldü.
Öte yandan Rusya, 2014’te Kırım’ı Ukrayna’dan işgal etmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
General Rusya Ukrayna saldırı

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