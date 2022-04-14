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Ukrayna savaşı: ABD'den Kiev yönetimine 800 milyon dolarlık ek askeri destek

14.04.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını açıkladı. Pentagon Sözcüsü John Kirby, Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında, Mi-17 helikopterleri ve obüs top sistemlerinin yanı sıra topçu ateşine karşı koyma radarı, hava gözetleme radarı, taktik insansız hava aracı, füzeler ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğunu söyledi.

Ukrayna savaşı: ABD'den Kiev yönetimine 800 milyon dolarlık ek askeri destek

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Zelenskiy'e, Ukrayna'ya silah, mühimmat ve diğer savunma yardımını onayladığımızı bildirdim" dedi.

Ukrayna'nın ABD'nin verdiği silahları gayet verimli kullandığını belirten Biden, "Rusya, Donbas bölgesindeki saldırılarını artırmaya hazırlanıyor. Ukrayna'ya kendini savunmasını sağlayacak yardımları yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby de, Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında, Mi-17 helikopterleri ve obüs top sistemlerinin yanı sıra topçu ateşine karşı koyma radarı, hava gözetleme radarı, taktik insansız hava aracı, füzeler ve zırhlı personel taşıyıcılarının da bulunduğunu söyledi.

Son yardım paketiyle ABD'nin Ukrayna'ya 2021 başından bu yana sağladığı savunma yardımlarının miktarı 3 milyar doları aşmış oldu. Bu meblağ, Ukrayna'nın yıllık savunma bütçesinin yarısından fazla.

Daha önce ABD'ye ülkesine ağır silahlar göndermesi çağrısı yapan Zelenskiy, son açıklaması sonrası Biden'a teşekkür etti.

Ukrayna: Mariupol'ü savunmaya devam edeceğiz

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, kuşatma altındaki liman kenti Mariupol'ü savunmaya devam edeceklerini söyledi.

Reznikov, 10 binden fazla askerle şehri kuşatan Rus ordusunu püskürttüklerini belirtti.

Mariupol'deki bir Rus askeri

Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Mariupol Limanı'nın ele geçirildiğini açıklamıştı. Ancak bu haber henüz bağımız kaynaklarca doğrulanmadı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Donetsk ve güneyindeki Herson bölgelerindeki Rus güçlerinin saldırıya hazırlandığını duyurdu.

Ülkenin doğusundaki Harkov kentinde de Rus güçlerinin saldırılarını yoğunlaştırdığı bildiriliyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan

Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı: Ukrayna bir suç mahalli

Bu arada Ukrayna'yı ziyaret eden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan, ülkenin "suç mahalli" olduğunu söyledi.

Rus ordusunun yüzlerce sivili öldürdüğü başkent Kiev yakınlarındaki Buça'da gazetecilere konuşan Karim Khan, soruşturma heyetlerinin ve forensik ekiplerin işlenen suçlarla ilgili kanıt topladıklarını, daha sonra yargıçların kimler hakkında tutuklama emri verileceğini kararlaştıracaklarını belirtti.

Kiev'i ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ise sivilleri öldüren Rus askerlerinin yanı sıra onların öldürülmesi emri veren Rus generallerin de yargılanmaları gerektiğini söyledi.

Duda, "Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarının savaşla alakası yok. Bu terörizm ve haydutluktur" dedi.

Rus yetkililer ise Buça'da sivillerin öldürüldüğü yönündekıi haberlerin doğru olmadığını söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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