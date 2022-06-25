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Ukraynalı aktivistlerden Beyoğlu'nda dikkat çeken eylem! 'İdam edebilirler'

25.06.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukraynalılar Rusya'nın işgaline karşı direnişlerini yalnızca kendi topraklarında değil, dünyanın dört bir köşesinde sürdürüyor. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde de Ukraynalı aktivistler bugün dikkat çeken bir eyleme imza attı. Azov taburunun idam edilebileceğini söyleyerek serbest bırakılmasını isteyen aktivistler, giyimleri ve yarattıkları mizansenle eylemlerini destekledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlangıcından bu yana savaş karşıtı eylemler düzenleyen Türkiye'deki Ukraynalı aktivistler, bugün de yaptıkları eylemle 'savaşa hayır' dediler. Odakule Meydanı'nda saat 15.00'de, bir araya gelen aktivist grup, Ukrayna bayrağı açarak, ellerinde dövizlerle savaş karşıtı sloganlar attı.

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"ONLARI ÖLDÜREBİLİRLER"

Mariupol'da Rus ordusuna teslim olan Azov taburu mensuplarının serbest bırakılmasını isteyen grup adına yapılan konuşmada şöyle dendi:

"Onlar, kimseye karşı hiçbir suç işlemediler. Onların yaptığı, her Ukraynalının yaptığı gibi, kendi devletini ve milletini korumaktır. Bir aydan uzun süredir gözaltındalar. Ne yazık ki Rusların yine sözünü tutmadıklarını görüyoruz. Rus tarafı, Azov Birliği'ni Ukrayna'ya geri vereceğine dair söz verdi. O kişiler, askeri tutuklu olarak gözaltına alınacaktı. Daha sonra da Ukrayna'ya geri verilecekti.

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Ancak işin hiç de ilginç olmayan tarafı, Rusya, her zamanki gibi söz tutmayıp; onları suçlu olarak gözaltına aldı ve Rusya'ya götürdü. Memleketimizi koruyan Azov Birliği'ni, idama mahkum bırakabilirler. Onları öldürebilirler. Bu yapılan, tüm anlaşmanın ihlali demektir."

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Eylemde ayrıca, bazı aktivistler, temsili kanlı tişört giyip, kafalarına çuval geçirerek esir alınan Azov taburu mensuplarını canlandırdı. (DHA)

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