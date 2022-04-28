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Ülke binlerce mahkumu salıverecek! Gerekçe: Kalabalık

28.04.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenya, hapishanelerdeki kalabalığı azaltmak için 5 bin mahkumu salıvereceğini duyurdu. Ülkedeki hapishanelerde yaklaşık 53 bin mahkum bulunduğu biliniyor.

Ülke binlerce mahkumu salıverecek! Gerekçe: Kalabalık

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, Kenya İçişleri Bakanı Fred Matiang'i, mayıs ve haziran ayları arasında hafif suçlara karışan binlerce mahkumun serbest kalacağını açıkladı.

KARARIN GEREKÇESİ: HAPİSHANELERİN KALABALIK OLMASI

Kararın, hapishanelerin kalabalık olması ve yeterli kaynak olmamasından ötürü alındığını aktaran Matiang'i, bazı kişilerin trafik cezasını ödeyemediği için hapiste tutulduğunu belirtti.

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Matiang'i, bu kişilerin şartlı tahliye programına dahil edileceğini ve suçu tekrarlamamaları için topluma entegre çalışması yürüteceklerini ifade etti.

Kenya'da hapishanelerde yaklaşık 53 bin mahkum bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Kenya
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