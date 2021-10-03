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  4. Ülkede kasırga paniği! 2 gün tatil ilan edildi

Ülkede kasırga paniği! 2 gün tatil ilan edildi

03.10.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Umman'da "Şahin" adı verilen kasırganın olası etkileri nedeniyle iki vilayette 2 gün tatil ilan edildi.

Ülkede kasırga paniği! 2 gün tatil ilan edildi

Umman Sivil Havacılık Otoritesinden "uyarı" başlığı altında yaptığı açıklamada, Şahin Kasırgası'nın Umman Denizi'ne bakan kıyılara doğru hareketini sürdürdüğü ve kasırga merkezinin başkent Muskat'a yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

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Açıklamada, bölge halkına denize girmemeleri ve alçak bölgelerden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

TATİL İLAN EDİLDİ

Umman Haber Ajansı, Zafar ve el-Vusta vilayetlerindeki kamu ve özel sektör çalışanları için tatil ilan edildiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman kıyılarına yaklaşan kasırganın olası etkilerine karşı ön önlemler yayınlarken Suudi Arabistan da kasırgadan "dolaylı olarak" etkilenebileceğini açıkladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Umman
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