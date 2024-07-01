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Ülkü Ocakları'ndan tartışma yaratacak yorum! Sinan Ateş cinayeti duruşmasındaki kareyi hedef aldılar: Tüm bozguncular birleşmiş

01.07.2024 16:45
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Türkiye bugün Sinan Ateş cinayeti davasının duruşmasında yaşananları konuşuyor. Duruşmaya çok sayıda siyasi parti genel başkanı, ayrıca Ülkü Ocaklarının eski genel başkanları da katıldı. Ülkü Ocakları'ndan eski Ülkü Ocakları genel başkanlarının bir arada olduğu kareye peş peşe tepkiler geldi.

Ülkü Ocakları'ndan tartışma yaratacak yorum! Sinan Ateş cinayeti duruşmasındaki kareyi hedef aldılar: Tüm bozguncular birleşmiş

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da sokak ortasında öldürülmesiyle ilgili 22 sanığın yargılandığı davada bugün ilk duruşma görüldü. Sincan'daki duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bazı siyasiler de takip etti.

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ESKİ ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANLARI DURUŞMADA BİR ARADA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun yanı sıra Ülkü Ocakları’nın eski Genel başkanları Atila Kaya, Suat Başaran, Hakan Ünser ve Alişan Satılmış da duruşmada hazır bulundu.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN PEŞ PEŞE TEPKİLER

Ülkü Ocaklar'ının eski genel başkanlarının bir arada olduğu görüntülere mevcut Ülkü Ocakları yönetiminden tepkiler geldi. Ülkü Ocaklar Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın "Konu Ülkücü harekete kumpas kurmak olunca tüm bozguncular, başı bozuklar, mankurtlar birleşmiş…!" paylaşımında bulundu.

"FETÖ VE CHP İLE AYNI MEVZİDE OLAN YÜZ KARALARI!"

Ülkü Ocakları Başkan Yardımcısı Kerim Doğanoğlu da "Katranı kaynatsan olur mu şeker, cinsi bozuk adam cinsine çeker. FETÖ ve CHP ile aynı mevzide olan yüz karaları!" ifadelerini kullandı.

MHP'Lİ SERT: SİNAN ATEŞ ÜLKÜCÜ OLSAYDI...

Öte yandan MHP İzmir İl Başkanlığı Sosyal Medya Sorumlusu Özlem Sert de duruşmaya katılan siyasilerin fotoğraflarını paylaşarak "Sinan Ateş Ülkücü olsaydı, bunların hiçbiri ona sahip çıkmazdı. Diyeceğim bu kadar!" ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
Express

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Sinan Ateş
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