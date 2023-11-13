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  4. Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Atatürk'ün çocuk sevgisi Sevan Nişanyan'a dert oldu

Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Atatürk'ün çocuk sevgisi Sevan Nişanyan'a dert oldu

13.11.2023 13:15 | Son Güncelleme:
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Yazar Sevan Nişanyan bu kez Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk hakkında yaptığı arsız imalarla gündemde. Cephede en önde savaşıp zaferler kazanan ve bir devlet kuran Atatürk'ü "genç yaşından itibaren yüksek libidosuyla maruf olmuş bir kişi" olarak tanımlayan Nişanyan'ın saygısızca sözleri tepki çekti.

Ulu Önder'e büyük saygısızlık! Atatürk'ün çocuk sevgisi Sevan Nişanyan'a dert oldu

Sevan Nişanyan'ın Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleri sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Nişanyan, Atatürk'ü kız çocuklarını evlat edinmesi üzerinden hedef aldı, çirkin imalarda bulundu.

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KIZ ÇOCUKLARINI EVLAT EDİNMESİNE TAKILDI

Atatürk'ün devlet başkanı olduğunu belirten Nişanyan, "Özellikle yüksek libidosuyla genç yaşından itibaren maruf olmuş bir kişi neden çok sayıda kız çocuğu evlatlık edinir?" diye sordu ve şöyle devam etti:

"Erkek çocuğu olsa diyeceksin kendi evladı olmadığı için miras bırakacak birisi falan gibi bir düşünce... Hep kız çocukları evlat edinmiş."

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İkincisi, bu kız çocukları onun özel dairesini paylaşıyor. Yani geceleri onlarla yalnız kalıyor devlet başkanı. Bu, kabul edilebilecek bir durum mudur değil midir? Sizin takdirinize bırakıyorum. İşin ayrıntısını bilen kimse yok, dolayısıyla iddiada bulunmak fazla olur."

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Bu çocuklar Dolmabahçe Sarayı'ndaki ve Çankaya'daki yatak odasının bulunduğu özel dairede kalıyor bu çocuklar. Bugün bir devlet başkanı veya üst düzey bir siyaset adamı böyle bir yaşam tarzına sahip olsa insanlar ne düşünür, ne tür itirazlar dile getirilir, düşünmek lazım."

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ATATÜRK SADECE KIZ ÇOCUKLARINI EVLAT EDİNMEDİ

Atatürk'ün sadece kız çocuklarını evlat edindiğini söyleyen Nişanyan'ın, Ulu Önder'in manevi oğulları Abdürrahim Tuncak ve Yalovalı Sığırtmaç Mustafa adıyla bilinen Mustafa Demir'den söz etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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Mustafa Kemal Atatürk sevan nişanyan
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