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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman alarmları çaldı

09.09.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Astronotların, yanık kokusu ve duman ihbarı yapmasının ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) Rusya’ya ait modülde duman alarmlarının çaldığı bildirildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda duman alarmları çaldı

Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) yapılan açıklamada, ISS’te bulunan Zvezda modülünde pillerin şarj edildiği bölümde bugün sabaha karşı duman alarmlarının çalmaya başladığı belirtildi.

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RUTİN İŞLERE GERİ DÖNDÜLER

Alarmların çalması nedeniyle hava temizliği filtrelerinin etkinleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Havanın temizlenmesinin ardından mürettebat rutin işlerine döndü. Rus modülündeki tüm sistemler normal bir şekilde çalışmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ISS’de bulunan Rus kozmonotların bugün yapılması planlanan uzay yürüyüşlerini de gerçekleştirecekleri kaydedildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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