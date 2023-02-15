Uluslararası yardımlar askeri kargo uçaklarıyla deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yardım malzemeleri ülkemize ulaşmaya devam ediyor. Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada'dan karayoluyla 11 TIR dolusu insani yardım malzemesi ve çadır gönderildi.

ASKERİ KARGO UÇAKLARINA YÜKLENDİ

Gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı askeri apronuna tırlarla ulaşan yardımlar, burada hazır bekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet kargo uçağına yüklendi.



İnsani yardım ve çadır malzemeleri önce Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'na, oradan da deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı. (İHA-DHA)