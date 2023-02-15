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Uluslararası yardımlar askeri kargo uçaklarıyla deprem bölgesine gönderildi

15.02.2023 02:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada’dan gönderilen 11 tır insani yardım malzemesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Yardım malzemeleri ve çadırlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet askeri kargo uçağı ile Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı’na gönderildi.

Uluslararası yardımlar askeri kargo uçaklarıyla deprem bölgesine gönderildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen yardım malzemeleri ülkemize ulaşmaya devam ediyor. Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Pakistan ve Kanada'dan karayoluyla 11 TIR dolusu insani yardım malzemesi ve çadır gönderildi.

ASKERİ KARGO UÇAKLARINA YÜKLENDİ

Gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı askeri apronuna tırlarla ulaşan yardımlar, burada hazır bekleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 adet kargo uçağına yüklendi.

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İnsani yardım ve çadır malzemeleri önce Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı'na, oradan da deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı. (İHA-DHA)

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