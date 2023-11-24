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Ümit Dikbayır'ın bomba gibi açıklamaları sonrası gözler Akşener'deydi! İlk açıklama geldi: "Gerçekten çok üzüldüm"

24.11.2023 17:00 | Son Güncelleme:
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Bir süredir ağır hakkındaki ağır ithamlarla gündemde olan İYİ Partili Ümit Dikbayır dün akşam partisindeki krizi derinleştirecek açıklamalar yaptı. Genel Başkan Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener, özel kalemi Esma Bekar ve bazı partililer hakkında gündeme bomba gibi düşen iddialar ortaya atan Dikbayır'ın konuşması sonrası Akşener'den ilk açıklama geldi.

Ümit Dikbayır'ın bomba gibi açıklamaları sonrası gözler Akşener'deydi! İlk açıklama geldi: "Gerçekten çok üzüldüm"

İYİ Parti'de partinin kasasında eksik olduğu iddialarıyla patlak veren kriz ardından partinin eski Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır'ın odağında olduğu geniş çaplı tartışmalara dönüştü. Dikbayır dün akşam canlı yayında hakkındaki iddialara bir bir yanıt verdi. Dikbayır'ın açıklamaları bugün Meral Akşener'e soruldu. Akşener, "Gerçekten çok üzüldüğümü ifade ediyorum" diyerek hukuki süreci işaret etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Çanakkale'deki teşkilat buluşması öncesinde İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, İYİ Parti Çanakkale İl Başkanı Selahattin Yıldızlar ve partililer hazır bulundu.

Ziyarette basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Genel İdare Kurulumuzun aldığı bir karar var. Bu karar çerçevesi içinde Türkiye’nin hemen hemen her yerinde, 46 yerinde belediye başkan adayları ilan ediyoruz. İl ve büyük şehirlerde bizzat ben giderek ilan ediyorum. Aynı zamanda teşkilatlarımızla da bir hasbihal oluyor. Çünkü ben 2,5 yıl sürekli olarak esnaf gezdim, arkadaşlarımla birlikte. İstedik ki Türkiye’de seçmen, millet, velinimet olsun. Değerleri üzerinden inançları üzerinden birbirinin karşısına dikilmesin. Eğer biz esnaf dükkanının içinde ev kadınıyla, öğrenciyle, tarımda çalışan insanlarla, tarım yaparak geçinen köylülerimizle, esnafa mal getirmiş olan sanayicimizle veya çiftçimizle aklınıza gelecek her kişiyle karşılaştığımız bir sistem” dedi.

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MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞMESİNİ AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kendisine yapmış olduğu ziyareti değerlendiren Akşener, “Sayın Mansur Yavaş bir nezaket ziyareti yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Genel Başkanları Sayın Özgür Özel’in de selamlarını getirdi. Bunun dışında herhangi bir durum söz konusu değil. Şunu söylemek isterim bazı basın yayın organlarında tesadüfen gördüm. Çirkin bir tavır oluştuğuna dair, asla böyle bir şey yok. Sayın Mansur Yavaş, tekrar söylüyorum bir nezaket ziyaret yaptı. Adı üstünde nezaket. Kendi Genel Başkanlarının selamlarını getirdi. O nedenle zaten böyle bir durumda hepimiz açısından üzüldüğüm bir haber. İpin ucu kaçtı Türkiye’de. Misafir gelmiş, nezaket ziyareti yapan bir insana nasıl çirkin bir davranış sergilenir ki. Onu düzeltmek isterim. Kesinlikle öyle bir şey yok” diye konuştu.

‘EDEP, HAYA, AHLAK DUYGUSU SİYASETTE ÇOK ÖNEMLİDİR’

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın bazı iddialarda bulunmasına yönelik açıklamalarda bulunan Akşener şöyle konuştu:

“Bir kere çok üzüldüğümü ifade etmek isterim. Benim bir prensibim var. Partimizden ayrılan arkadaşlarımızın, istifa eden arkadaşlarımızın hakkında bugüne kadar konuşmamaya özen gösterdim. Arkadaşlarımızın da konuşmamasını sağlamaya özen gösterdim. Çünkü istifa bir listeye Genel Başkan ya da ön seçim yaparsınız, üyeleriniz ya da delegeleriniz bir liste yapar. Ya Genel Başkan ben yaparım o listeyi ya da bazı şehirlerimizde olduğu gibi bizim üyelerimiz yapar. Şimdi dolayısıyla sorumluluk ama her şeye rağmen sorumluluk o şehrin seçmenine aittir. Yani izahta bulunacak alan orasıdır. Hesaplaşılacak ya da helalleşilecek yer de orasıdır. Dolayısıyla ben buna böyle inandığım için hiçbir zaman nezaketimi bozmadım, zaman zaman da çok çirkin haksız suçlamalara kalmama rağmen. Fakat bu dönem ilginç bir şey oluyor. O da şu. Biz Genel İdare Kurulumuzla bir karar aldık. O kararda hür ve müstakil olarak seçime girme kararıydı. Türkiye’nin 81 ilinde aday gösterme üzerine. O günden beri hem muhalif medya diye tanımlayacağımız alanlar hem de yandaş medya ikisi birden ateş ediyor. Yani öncelikle bu. Çok enteresan. Hangi nasırlara bastığımızı ben bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Çünkü bu parti bu ülkeyi yönetmek üzere kurulmuş, pek çok mücadele ederek, çok çirkinliklerle çok iftiralarla çok pisliklerle hatta tehditlerle karşı karşıya kalarak bugünlere gelmiş.

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'DİKBAYIR' MESAJI: GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜM

Şimdi dün ben izlemedim ama arkadaşlarımızdan ve özet olarak bana anlatılanlardan çıkardığım yorum şudur, çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Gerçekten çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Söyleyeceğim şey şu. İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin bunlar iftiradır diyerek, mahkemeye gittiği bir süreç bu. Dolayısı ile mahkemeye bu ilgili arkadaşın da disipline yani tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline verildiği bir süreçte sadece bunu söyleyebilirim hukuk açısından. Daha ayrıntılı bir cümle kurmam mümkün değil. Ama tekrar söylüyorum. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir."

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Meral Akşener
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