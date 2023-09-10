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  4. Ümit Özdağ'dan Yılmaz Güney için çok sert sözler! "Seviyorum diyorsanız Atatürkçü değilsinizdir" dedi ve ekledi: "Lümpen, serseri, bölücü"

Ümit Özdağ'dan Yılmaz Güney için çok sert sözler! "Seviyorum diyorsanız Atatürkçü değilsinizdir" dedi ve ekledi: "Lümpen, serseri, bölücü"

10.09.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir yayında Yeşilçam oyuncusu Yılmaz Güney hakkında “Yılmaz Güney'in bölücü olduğunu bilmenize rağmen 'Atatürkçüyüm' diyorsanız, Atatürkçü değilsiniz demektir” dedi. Özdağ'ın sözleri tartışma konusu oldu.

Ümit Özdağ'dan Yılmaz Güney için çok sert sözler! "Seviyorum diyorsanız Atatürkçü değilsinizdir" dedi ve ekledi: "Lümpen, serseri, bölücü"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir yayında Yeşilçam oyuncusu Yılmaz Güney hakkında tartışma yaratan ifadeler kullandı. Yılmaz Güney'in 'bölücü' olduğunu iddia eden Özdağ, “Yılmaz Güney'i seviyorum ve 'Atatürkçüyüm' diyorsanız, Atatürkçü değilsiniz demektir” diye konuştu.

Özdağ'ın açıklamaları sosyal medyada gündem yarattı.

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"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BÖLÜNMESİ İÇİN AKTİF ÇALIŞAN BİR BÖLÜCÜ"

İşte Ümit Özdağ’ın Yılmaz Güney hakkındaki o açıklamaları:

"Yılmaz Güney, bir silahsız hakimi bir film setinde sadece kabadayılık yapmak uğruna vurarak öldüren bir adam. Kadınları döven bir adam. Tam bir lümpen serseri. Ama sadece bu da değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmesi için aktif çalışan bir bölücü. Bunu da gizlemiyor zaten konuşmaları var. Hem Atatürkçüyüm deyip, Yılmaz Güney'i seviyorum diyorsanız; Yılmaz Güney'i tanımıyorsunuz demektir. Bu özelliklerini bilip de Atatürkçüyüm diyorsanız, Atatürkçü değilsiniz demektir."

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Yılmaz Güney Ümit Özdağ Zafer Partisi

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