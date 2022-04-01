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  4. Ümit Özdağ ile Enver Aysever arasında 'romantizm' polemiği: Siz çiçek, böcek devam edin

Ümit Özdağ ile Enver Aysever arasında 'romantizm' polemiği: Siz çiçek, böcek devam edin

01.04.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ ile gazeteci Enver Aysever'in canlı yayında yaşadığı 'Suriyeli' polemiği gündem oldu. Aysever'i 'fazla romantik' olmakla eleştiren Özdağ, "Siz çiçek, böcek devam edin" dedi. Özdağ'ın bu açıklamaları sosyal medyada en konuşulan konulardan birisi oldu.

Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ, Tele1'de Enver Aysever'in Ayrıntılar programının konuğu oldu. Programa Aysever ve Özdağ arasında yaşanan 'Suriyeli' polemiği damga vurdu.

CANLI YAYINDA 'ROMANTİZİM' ATIŞMASI

Programda 'Suriyelileri topraklarına göndereceğiz' diyen Özdağ ile Aysever arasında 'romantizm' atışması yaşandı.

ÖZDAĞ: "SİZİN ROMANTİZMİNİZLE DEVLET YÖNETMEYİZ"

Özdağ "Suriyeliler burada kalırsa milyonlarca Türk çocuğunun travması olacak.” dedi. Aysever'in yanıtı "Çocukların milliyeti olur mu?" oldu. Özdağ ise, "Çocukların milliyeti olur. Siz çok romantiksiniz, sizin romantizminizle devlet yönetemeyiz. Siz çiçek, böcek devam edin.” dedi.

AYSEVER, O AÇIKLAMALARI HATIRLATTI

Bunun ise Aysever, Özdağ'ın bir Suriyeliye söylediği "Sizi davul zurnayla göndereceği, turist olarak gelecesiniz" sözünü hatırlatarak asıl romantiğin kendisi olduğunu söyledi.

Özdağ ve Aysever'in canlı yayında yaşadıkları polemik sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Özdağ Zafer Partisi
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