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Ümit Özdağ ile Melih Gökçek’in ‘Diyanet’ kavgası!

06.03.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Diyanet'in arkasında namaza durmak günah" yorumunda bulunması üzerine sosyal medyadan tepki gösteren Melih Gökçek'le tartıştı. İşte Gökçek ile Özdağ’ın birbiri ile tartıştığı o paylaşımlar…

Ümit Özdağ ile Melih Gökçek’in ‘Diyanet’ kavgası!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Suriyeli gelinlere çeyiz yardımı yapmasını eleştirip, "Bunların arkasında namaz kılınmaz" dedi. Diyanet bu açıklamalara herhangi bir cevap vermezken Melih Gökçek, "Bu Diyanet'e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun" dedi. Ümit Özdağ'dan FETÖ göndermeli yanıt geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, BBN Türk'te Hulki Cevizoğlu'nun sunduğu Ceviz Kabuğu programına katıldı. Diyanet'in Suriyeli genç kızlara çeyiz yardımı yapmasını eleştirip, "Yav sizin arkanızda namaza durmak günah be!" diye tepki gösterdi.

Ümit Özdağ'ın Diyanet'e yönelik eleştirilerine Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek yanıt verdi. Melih Gökçek, Özdağ'ın o sözlerinin yer aldığı videoyu alıntılayıp, "Bu Diyanet'e cenaze namazını kıldırırsan sana yazıklar olsun. Vasiyet et namazını kılmasınlar" dedi.

Ümit Özdağ ise Melih Gökçek'in eleştirisine "FETÖ" üzerinden yanıt verdi. Özdağ, "Benim cenaze namazımı İstiklal Harbi’nde Atatürk ile aynı safta olan gerçek müslüman hocaların izinden gelen bir imam kıldırır. Senin cenaze namazını yıllarca Ankara’yı peşkeş çektiğin FETÖ kıldırır" dedi.

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