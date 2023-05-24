Ümit Özdağ'ın 'Kılıçdaroğlu' kararı öncesi yaptığı paylaşım 'bakanlık' iddialarına yol açmıştı! CHP'den yanıt geldi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turuna günler kala siyaset gündemi yine hareketli günlerinden birini yaşıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yaptığı açıklamayla CHP lideri ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini açıklamıştı. Ancak Özdağ'ın bu açıklamadan kısa bir süre önce Twitter'dan yaptığı bir paylaşım çok konuşulmuştu.

Özdağ söz konusu paylaşımında "CHP Gençlik Kolları duvarları 'Suriyeliler gidecek' yazılarıyla boyadı" başlıklı bir video paylaşımını alıntılayıp "Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin." demişti.

"GÖRÜŞMEDE BAKANLIK KONUSU HİÇBİR ŞEKİLDE YER ALMADI"

Bu paylaşım, Özdağ'a içişleri bakanlığı görevi verileceği şeklinde yorumlanıp iddiaları da beraberinde getirince CHP'den bir açıklama geldi. CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak şu ifadeleri kullandı:

"Metin son derece açık. 4’üncü madde, millet ittifakının metninde detaylarıyla yer alan maddenin özet halidir. İki metinde de ‘yargı kararı olmadan adım atılmayacağı’ net şekilde ifade ediliyor.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bakanlar kurulunu (cumhurbaşkanlığı kabinesi) millet ittifakını oluşturan partilerle yapacağı toplantılar sonrasında belirleyecektir. Genel başkanımızın sayın Ümit Özdağ ile yaptığı görüşmede bakanlık konusu hiçbir şekilde yer almamıştır."



