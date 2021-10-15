Ümit Özdağ: Tevfik Göksu Türk Milletiyle alay ediyor

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya sosyal medyadan tepki gösterdi.

Suriyeliler için Lübnan'dan şarkıcı getirilip konser düzenlenmesiyle ilgili bir tweeti alıntılayan Özdağ, "Evet, işte yapılması gereken bu. Suriyelilerin eğlenmeye ihtiyacı var." ifadelerini paylaştı. Eleştirilerine devam eden Özdağ, Tevfik Göksu'yu Türk Milletiyle alay etmekle suçladı.

İşte Özdağ'ın paylaşımı:



Evet, işte yapılması gereken bu. Suriyelilerin eğlenmeye ihtiyacı var. Yedirdik, içirdik, barındırdık. Biraz eğlendirmeliyiz. Tevfik Göksu Türk Milleti ile alay ediyor. Zafer Partisi son Suriyeli vatanına kavuştuğu zaman konser düzenleyecek.





