Ümit Özdağ ve Sinan Oğan'dan RTÜK önünde dikkat çeken 'ambargo' açıklaması! '15 gün öncesinden başlayarak...'

RTÜK önünde basın açıklaması yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ata İttifakı'na, Zafer Partisi'ne ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a çok ciddi bir ambargo uygulandığını iddia etti. Özdağ, "Bir karar aldık, yasaların bize vermiş olduğu hakları ve yasaların basına yüklemiş olduğu görevlerin de yasal yollardan gerçekleşmesi için harekete geçeceğiz. Bu konuda muhatabımız RTÜK olacak. RTÜK'e her gün, bundan 15 gün öncesinden başlayarak basın ve televizyonlarda çıkan haber programlarının kayıtlarını vereceğiz. Bu kayıtlarda Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'ın ve Ata İttifakı'nın bileşenleri olan Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi, Türkiye İttifakı Partisi'nin nasıl bilinçli bir şekilde görmemezlikten gelindiğini göstereceğiz ve ondan sonra yasanın uygulanmasını isteyeceğiz. Bütün haber bültenlerini CD ve flash belleklere yükleyerek, her adaya ne kadar zaman ayrıldı ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'a ne kadar zaman ayrılmadı, bunu kanıtlarıyla ortaya koyacağız. Ondan sonra RTÜK'ten işlem yapmasını isteyeceğiz" dedi.

'HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ'

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ise ittifak bileşenlerinin medya tarafından görmezden gelindiğini belirtti. Bilinçli karartma kampanyası uygulandığını öne süren Oğan, "Adaleti sağlamak için çıktığımız bu yolda en büyük adaletsizlik bize yapılıyor. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Sayın basın mensupları, sizi Türk milletine şikayet ediyoruz. Sizinle beraber RTÜK'ü de şikayet ediyoruz. Medya olarak bizi dinlemek zorundasınız. Bizim sesimizi Türk milletine duyurmak sizin anayasal görevinizdir" diye konuştu.

Açıklamanın ardından Özdağ ve Oğan, partililerle birlikte alandan ayrıldı.

(DHA)

