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  4. Üniversitedeki mescit tartışması gündem olmuştu! Akademisyen Zeliha Gizem Sayın hakkında yeni gelişme…

Üniversitedeki mescit tartışması gündem olmuştu! Akademisyen Zeliha Gizem Sayın hakkında yeni gelişme…

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
25.01.2024 11:16 | Son Güncelleme:
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İstanbul’daki Kadir Has Üniversitesi’nde mescitte yaşanan tartışmanın görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Kampüsteki ibadethaneye ayakkabılarını çıkarmadan girdiği için öğrencilerle tartışma yaşayan akademisyen Zeliha Gizem Sayın hakkında üniversite yönetimi tarafından bir açıklama yapıldı. İşte üniversitedeki mescitte yaşanan o tartışma ve alınan kararın detayları…

Kadir Has Üniversitesi’ndeki mescitte yaşanan tartışması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kadir Has Üniversitesi, ibadethaneye ayakkabı ile giren Zeliha Gizem Sayın'ın üniversitedeki görevine son verdi. İbadethane önüne ayakkabı bırakıldığını öne sürerek ibadethane içine ayakkabı ile giren ve öğrencilere tepki gösteren Zeliha Gizem Sayın’ın üniversite ile ilişiğinin kesildiği açıklandı.

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"AYAKKABIYLA İBADETHANEYE GİRME" TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Zeliha Gizem Sayın ile öğrenciler arasında "ayakkabıyla ibadethaneye girme" tartışması yaşanmıştı.

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Olay, ibadethanedeki bir öğrencinin çektiği video ile ortaya çıkmış ve sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı. Videonun yayılması üzerine üniversite konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kadir Has Üniversitesi akademisyen mescit
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