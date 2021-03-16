Üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten Bahar dönemi üniversite kararı

Üniversite öğrencileri bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğini merak ediyor. Koronavirüs nedeni ile teorik derslere uzaktan eğitime devam eden üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden 'üniversiteler açılıyor' etiketi ile binlerce paylaşım yaptı. Diğer yandan şehir dışında yaşayan üniversite öğrencileri YÖK'ün bahar dönemi üniversite kararı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, üniversiteler açılıyor mu? İşte, yanıtı!

BAHAR DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

YÖK (Yükseköğretim Kurumu) Yeni Koronavirüs Küresel Salgın nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde olan öğrencilere yönelik açıklamada bulundu.

Buna göre; Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu üniversitelere gönderilerek, uygulamalı eğitim, staj eğitimi, mesleki eğitim gibi konularda öğrencilerin kaygıları nedeni ile 1 milyon 300 bin katılımcının dahil olduğu anket çalışması gerçekleştirildi ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda üniversitelerde yüz yüze eğitimin büyük bir hareketliliğe neden olacağına vurgu yaparak, teorik eğitimlerin uzaktan devam edilmesine karar verdi. Uygulamalı eğitimlerin ise sıkı tedbirler ile yapılabileceği açıklandı.