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Üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten Bahar dönemi üniversite kararı

16.03.2021 18:54 | Son Güncelleme:
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Üniversiteler açılıyor mu? YÖK'ten Bahar dönemi üniversite kararı

Binlerce öğrenci üniversiteler açılıyor mu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Kademeli normalleşmeye geçiş dönemi ile anaokulları, ilköğretim ve liselerde haftanın belli günlerinde yüz yüze eğitim başladı. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim sürecine geçiş yapan üniversiteler bahar döneminde açılacak mı? sorusu sosyal medyanın da gündemine oturdu. Peki, üniversiteler ne zaman açıklanacak? İşte, YÖK'ten üniversite kararı!

Üniversite öğrencileri bahar döneminde yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceğini merak ediyor. Koronavirüs nedeni ile teorik derslere uzaktan eğitime devam eden üniversite öğrencileri sosyal medya üzerinden 'üniversiteler açılıyor' etiketi ile binlerce paylaşım yaptı. Diğer yandan şehir dışında yaşayan üniversite öğrencileri YÖK'ün bahar dönemi üniversite kararı hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, üniversiteler açılıyor mu? İşte, yanıtı!

BAHAR DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

YÖK (Yükseköğretim Kurumu) Yeni Koronavirüs Küresel Salgın nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde olan öğrencilere yönelik açıklamada bulundu.

Buna göre; Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci Raporu üniversitelere gönderilerek, uygulamalı eğitim, staj eğitimi, mesleki eğitim gibi konularda öğrencilerin kaygıları nedeni ile 1 milyon 300 bin katılımcının dahil olduğu anket çalışması gerçekleştirildi ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı yapılan değerlendirmeler sonucunda üniversitelerde yüz yüze eğitimin büyük bir hareketliliğe neden olacağına vurgu yaparak, teorik eğitimlerin uzaktan devam edilmesine karar verdi. Uygulamalı eğitimlerin ise sıkı tedbirler ile yapılabileceği açıklandı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KAYIT DONDURMA HAKKI

17.02.2021 tarihinde gerçekleşen Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karara göre; salgın endişesi ve barınma dolayısıyla eğitimine devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma hakkından yararlanabileceği açıklandı.

YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ AÇIKLADI

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç üniversitelerin açılmasına yönelik şu açıklamaya yer verdi:

"Özellikle meslek yüksekokulları, sağlık programları, sanat ve tasarım programları, mühendislik ve mimarlık gibi uygulamalı eğitimleri ağırlıkta olan bölüm veya programların son sınıf öğrencilerinin gerekli yeterlilikleri kazanamadan mezuniyet aşamasına gelmiş olmasına ilişkin endişeler, bir müddetten beri öğrenci ve öğretim elemanları tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımıza bildiriliyor. Yükseköğretim kurumlarında uygulamalı eğitimlerde azami dikkat ile ve sıkı tedbirler eşliğinde yüz yüze eğitimin yapılabileceği, ancak teorik eğitimlerin mümkün olduğunca uzaktan eğitim yöntemleri kullanılarak devam ettirilmesinin uygun olacağı mütalaa ediliyor. Bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve gereğinin yapılması istenmiştir."


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yüz yüze eğitim
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