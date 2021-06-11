Üniversiteler ne zaman açılacak, açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle uzun bir süredir üniversite öğrencileri uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrencilerin gündeminde sonraki eğitim yılında üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak gibi sorular yer alıyor. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Peki üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim ne zaman?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK? ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

2020-2021 eğitim yılı bitmek üzereyken, yeni eğitim öğretim yılının başlama ve bitiş tarihleri de öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitime başlamak için heyecanlı bekleyişi sürdürüyor. 2021-2022 eğitim yılında üniversitelerin açılıp açılmayacağı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu son açıklamaya göre üniversitelerde yüz yüze eğitim 2021-2022 eğitim öğretim yılında 13 Eylül tarihinde başlayacak.

31 Mayıs tarihinde kabine toplantısının sonrasında yaptığı açıklamada Erdoğan “Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül’de başlayacak şekilde yürütülecektir” şeklinde konuştu. Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan üniversite öğrencileri için aşı müjdesi geldi. Bakan Koca "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak" açıklamasında bulundu.



