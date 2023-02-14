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Üniversiteler online (uzaktan) eğitime mi geçti? 2023 üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?

14.02.2023 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversitelerin online (uzaktan) eğitime geçip geçmediği merak ediliyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük yıkıcı deprem 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşti. Deprem sonrası ilkokul, ortaokul ve liseler eğitim öğretime ara verdi. YÖK de üniversitelerin tatil olma durumu hakkında kararını açıklamıştı. Peki, Üniversiteler online (uzaktan) eğitime mi geçti? 2023 üniversiteler tatil mi, ne zaman, hangi tarihte açılacak?

Üniversiteler online (uzaktan) eğitime mi geçti? 2023 üniversiteler tatil mi, ne zaman açılacak?

Üniversiteler, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem sonrası tatil edildi. Depremin etkilendiği 10 ilde 20 Şubat'a kadar uzatılan okul tatili, Bakan Özer'in yeni açıklamalarına göre, 1 Mart'a kadar uzatılmıştı. Üniversiteler için de YÖK, yeni bir duyuru yapılana kadar eğitime ara verildiğini bildirmişti. Peki, üniversiteler uzaktan eğitime mi geçti?

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Üniversiteler, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesinde gerçekleşen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrasında üniversiteler YÖK kararıyla tatil edildi.

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

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ÜNİVERSİTELER ONLİNE (UZAKTAN) EĞİTİME Mİ GEÇTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Üniversitelerimizin tamamının KYK'ya ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversitelerimizi tadil ederek KYK yurtlarını misafirler için kullanacağız." dedi.

Bu açıklamaya göre üniversiteler uzaktan eğitim modeli ile bahar dönemini tamamlayacaklar.


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