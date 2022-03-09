Üniversiteler yarın tatil mi? 10 Mart yarın hangi ilde üniversiteler tatil?

Geçtiğimiz aylarda meydana gelen olumsuz hava koşulları trafiği felç etmekle kalmamış iş, okul hayatının sekteye uğramasına neden olmuştu. Elverişsiz hava koşulları, vatandaşların gözlerini tatil kararını açıklayacak olan valiliklere dikmişti. MGM'nin açıkladığı elverişsiz hava şartları tahmini nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, üniversitelerin tatil olup olmayacağı meselesi hakkında karar alındı. Peki yarın üniversiteler tatil mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

MGM tarafından yapılan uyarıya göre İstanbul için soğuk havalar kapıda. Olumsuz hava şartları geri dönecekken tedbir için İstanbul Valiliği tarafından karar alındı. İstanbul Valiliği, üniversitelerin yarın (10 Mart 2022) tatil olacağını açıkladı. Üstelik bu tatil 14 Mart 2022'ye kadar devam edecek.

METEOROLOJİ AÇIKLADI!

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul il genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve kuvvetli soğuk havanın (mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor.

VALİ YERLİKAYA'DAN UYARI: "TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yaptığı açıklamada, "Kıymetli Hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre İstanbul'da 10 Mart Perşembe gününden itibaren kuvvetli yoğun kar yağışı, poyraz fırtınası, soğuk hava beklenmektedir. Lütfen, tedbiri elden bırakmayalım" ifadeleri yer aldı.

AFAD İstanbulluları olumsuz hava şartlarına karşı, "İstanbul’da kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleriyle uyardı.

