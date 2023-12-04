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Ünlü fenomene şok üstüne şok! Ece Ronay'ın bir güzellik merkezi daha kurşunlandı

04.12.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi kurşunlandı. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Öte yandan, Ece Ronay'ın dün de Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezi kurşunlanmıştı. İşte detaylar...

Ünlü fenomene şok üstüne şok! Ece Ronay'ın bir güzellik merkezi daha kurşunlandı

Olay, sabah erken saatlerinde Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'a ait güzellik merkezi, kimliği belirsiz kişi ve ya kişilerce kurşunlandı.

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Pazar günü kapalı olan merkezde sabah gelen çalışanlar camdaki kurşun izlerini fark etti. İhbar üzerine çok sayıda ekip gönderildi. Polis güvenlik şeridi çekerek çalışma yaptı.

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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay olayla ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gittiğini öğrenildi. Polis, şüpheli ya da şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

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Ece Ronay'ın dün de Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki güzellik merkezi, kurşunlanmıştı.

DHA

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