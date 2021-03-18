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  4. Ünlü oyuncu Bensu Soral ilk NFT eserini satışa sundu!

Ünlü oyuncu Bensu Soral ilk NFT eserini satışa sundu!

18.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bensu Soral, NFT furyasına katıldı. Soral, "RIP Black Mamba" adlı eserini açık artırma usulü satışa çıkardı. Ünlü oyuncunun NFT eseri için minumum 2,5 Ethereum (yaklaşık 4,500 dolar) teklif edilebiliyor.

Ünlü oyuncu Bensu Soral ilk NFT eserini satışa sundu!

NFT çılgınlığı gün geçtikçe büyüyor. Değiştirilemez Token olarak adlandırılan NFT, Twitter CEO'su Jack Dorsey'in ilk tweet'ini NFT olarak satışa sunmasıyla gündeme oturmuştu. Blockchain teknolojisini kullanarak doğrulanmış bir tür varlık olan NFT, daha sonra Elon Musk gibi kripto paralarla yakından ilgilenen bir ismin de dikkatini çekmişti. Dün ise NFT çılgınlığının Türkiye'ye sıçradığını görmüştük. Tarık Tolunay isimli bir dijital sanatçı, İstanbul'u konu olan dijital eserini 20 Ethereum karşılığında satmıştı. Şimdi ise ekranlardan tanıdığımız bir isim ilk NFT eserini satışa çıkardı. Bu isim, ünlü oyuncu Bensu Soral.

Bensu Soral Instagram paylaşımı

BENSU SORAL'IN İLK NFT ESERİ: ''RIP BLACK MAMBA''

Bensu Soral, ilk NFT eserini satışa sundu. Açık artırma usulü satışa sunulan eserin adı ise ''RIP Black Mamba'' ismini taşıyor ve tahmin edebileceğiniz üzere bir helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın karakalem tekniğiyle çizilmiş bir resminden oluşuyor.

Bensu Soral NFT eseri

MİNUMUM TEKLİF FİYATI 2,5 ETHEREUM

Bensu Soral'ın ilk NFT eserine minimum 2,5 Ethereum teklif edilebiliyor. Bu da güncel duruma göre yaklaşık 4,500 dolara denk geliyor. Soral'ın eserine 22 Mart 2021'e kadar teklif verilebilecek.

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Kobe Bryant
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