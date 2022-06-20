Ünlü oyuncu Yonca Türkman evinin balkonundan düşerek öldü! Yonca Türkman'dan geriye bu görüntüler kaldı

Olay, İstanbul Gaziosmanpaşa meydana geldi. Önceki gün sabah saatlerinde vatandaşlar yerde yatan birini görmesi üzerine ekiplere haber verdi. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybeden kişinin ünlü oyuncu Yonca Türkman olduğu ortaya çıktı. Türkman'dan geriye ise çektiği görüntüler kaldı.

GÖREN EKİPLERE HABER VERDİ

Önceki gün sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'nde meydana gelen olayda çevredeki vatandaşlar yerde hareketsiz yatan kadını görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz halde yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kadının isminin 47 yaşında Yonca Türkman olduğu tespit edildi. Türkman’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Türkman'dan geriye çektiği görüntüler kaldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden oyuncu Yonca Türkman’ın daha önce birçok dizide rol aldığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA



