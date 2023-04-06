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  4. Ünlü sunucu Sinem Yıldız'a büyük şok! Gerçeği öğrenince başından kaynar sular döküldü: 'Uyku hapı içirmişler gibi...'

Ünlü sunucu Sinem Yıldız'a büyük şok! Gerçeği öğrenince başından kaynar sular döküldü: 'Uyku hapı içirmişler gibi...'

06.04.2023 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sunucu Sinem Yıldız, asistanının kurbanı oldu. Yıldız'ın 2 yıldır yanında bulunan asistanı, ünlü sunucuyu kredi çekeceğim bahanesiyle dolandırarak 1 milyon TL'lik arabasından etti. Başına geleni çok sonradan anlayabilen Yıldız, "Güvendiğim dağlara kar yağdı. Gözünün içine baka baka bunu yapıyor. Neymiş, düşmanı uzakta aramayacaksın. Asistanım gibi değil, herkes gerçek ablasıymışım gibi zannediyordu" dedi.

Ünlü sunucu Sinem Yıldız'a büyük şok! Gerçeği öğrenince başından kaynar sular döküldü: 'Uyku hapı içirmişler gibi...'

Sunucu Sinem Yıldız, bir milyon TL'lik aracını kredi çekebilsin diye asistanına devretti ama gerçeği öğrenince başından kaynar sular döküldü. 'Güvendiğim dağlara kar yağdı' diyen sunucu, nasıl dolandırıldığını anlattı.

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SİNEM YILDIZ HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Kredi çekip iş yapsın diye aracını asistanının üzerine yaptı ama gerçeği öğrendiğinde hayatının şokunu yaşadı. Ünlü sunucu Sinem Yıldız, 2 sene önce 18 yaşındaki genç bir kızı yanında asistanı olarak çalıştırmaya başladı. Zaman içinde asistan güven kazanırken, Yıldız onu kızı yerine koymaya başladı. İddiaya göre asistanı, Sinem Yıldız'dan borç para istedi. Yıldız, 'yok' dedi ama asistan boş durmadı. Yıldız'ın arabasını kendi üzerine yapılmasını isteyen asistan, böylece kredi çekebileceğini söyledi. Sonunda asistan, Yıldız'ı ikna etti. Arabayı üzerine alan asistan, bankaya yerine oto galeriye gitti. Asistanının devir yaptığını, araba karşılığında da tefeciden para aldığını ifade eden Yıldız, "360 bin TL alıyor, 500 bin TL ödeyeceğim diyor" dedi. Yıldız arabasının başına geleni çok sonra anlayabildi. Yıldız, asistanından şikayetçi oldu.

"UYKU HAPI İÇİRMİŞLER GİBİ..."

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarını anlatan Yıldız şunları ifade etti:

"Arabamı götürüyor, bir tefeciye veriyor. Borcu ödenmediği takdirde de araç gitmiş oluyor. Bunu bana neden ve niye yaptın? Güvendiğim dağlara kar yağdı. Gözünün içine baka baka bunu yapıyor. Neymiş, düşmanı uzakta aramayacaksın. Asistanım gibi değil, herkes gerçek ablasıymışım gibi zannediyordu. Beraber işler yapmaya başladık. Uzun zaman işler güzel gitti. Kredi çekebilsin diye gittim noterde arabamı üzerine verdim. Ben de sanki uyku hapı içirmişler gibi her şeye inanıyorum. Araba ne oldu, ne oldu diye defalarca sordum. En sonunda itiraf etti."


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

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