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  4. Ünlü YouTuber'lar sordu, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı

Ünlü YouTuber'lar sordu, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı

03.11.2021 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanlığı'nın YouTube iş birliğiyle Kovid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için hayata geçirdiği proje kapsamında, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, YouTuber'ların sorularını cevapladı.

Ünlü YouTuber'lar sordu, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kovid-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanmasıyla birlikte hedef, toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu. Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı, YouTube iş birliğiyle Kovid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, bu konuda sıkça sorulan soruları cevaplamak için yeni bir proje hayata geçirdi. Projeyle gençlerin sorularının cevaplanmasını sağlamak ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla bir kez daha hatırlatmak amaçlandı.

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ÜNLÜ YOUTUBER'LAR KORONAVİRÜS VE AŞILAR HAKKINDA KONUŞTU

Bu kapsamda, YouTube içerik üreticileriyle Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. 'Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol' temasıyla uzman görüşlerine yer verilen videolar hazırlandı. Videolarda YouTube'un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle Kovid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara Google'da en çok aranan soruları sordu.

YouTuber'lar sordu, bilim kurulu üyeleri yanıtladı

ORKUN IŞITMAK, ENES BATUR VE DAHA BİRÇOK İSİM, BİLİM KURULU ÜYELERİ İLE SOHBET ETTİ

Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer’in Kovid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı, YouTube Türkiye resmi kanalı ve www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol linkinden izlenebilecek.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
youtube Sağlık Bakanlığı Enes Batur Orkun Işıtmak Prof. Dr. Ateş Kara Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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