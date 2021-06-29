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Unutkanlığa ne iyi gelir diye merak edenlere besin önerileri! Unutkanlık sebepleri nelerdir?

29.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutkanlığı önlemek ve geciktirmek konusunda beslenme tercihiniz oldukça önemli rol oynar. İçeriğinde Omega 3 bulunan besinleri tercih etmeniz durumunda vücudunuza gerekli olan takviyeyi almış olacağınızdan unutkanlığı önlemek mümkün olacaktır. Peki unutkanlığı önleyen ve iyi gelen besinler nelerdir? Hangi bitki çayları unutkanlığı geciktirir? Patoloji ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Elif Güveloğlu yanıtladı.

Unutkanlığı önlemek ve geciktirmek mümkündür, beslenme bu konuda çok önemlidir. Kısa vadeli destekler yerine, uzun vadeli desteklerden yardım alınmalıdır.

Bunların başında Omega - 3 açısından zengin gıdalar gelir. Omega - 3 bir beyin besinidir, beyni korur. Kapsüller halinde alınması yaygındır ancak doğal halde alınması daha doğrudur.

HANGİ BESİNLERDE OMEGA 3 BULUNUR?

Ceviz, balık, semizotu, badem bolca Omega - 3 bulundurur. Zeytinyağında ve zeytinde de yüksek miktarda yer alır. Yumurta sarısı da Omega 3 kaynakları arasında bulunur. Yani kahvaltıda tüketilen yumurta, zeytin ve zeytin yağı, peynirin yanına eklenen semizotu sizi unutkanlığa karşı koruyacaktır.

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Ceviz yalnızca unutkanlığa karşı değil, zengin içeriği ile başka hastalıklara karşı da koruyucu kalkanınız olacaktır.

UNUTKANLIĞA KARŞI EN ETKİLİ BESİNLER

Unutkanlığa karşı savaşan en önemli iki bitki de, biberiye ve adaçayıdır. Biberiye, beyin kan damarlarını açıcı bir takım maddeler bulundurur. Biberiye çayı veya esansı kullanılabilir. Bir tatlı kaşığı kurutulmuş biberiye, bir fincan kaynar suda beş dakika bekletilir ve içilir. Hafızayı canlandırmak istediğinizde de bir kağıda birkaç damla biberiye yağı dökerek yanınızda bulundurursanız zihinsel uyanıklık hissedebilirsiniz.

BU BİTKİLER UNUTKANLIĞA İYİ GELİYOR

Unutkanlığa karşı en önemli bitkilerden biri de adaçayıdır. Adaçayı, stres kontrolünde de çok önemlidir ki unutkanlıkta en önemli sebeplerden bir tanesi kronik strestir.

Son olarak da her derde deva yeşil çay unutkanlığa karşı oldukça faydalıdır. Yapılan araştırmalar alzheimera karşı koruyuculuğu olduğunu ortaya çıkarmıştır.

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