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Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

11.04.2021 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ürdün'de son günlerde "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmak" suçlamasıyla gündemde olan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, ilk kez Kral 2. Abdullah ile kameralar önünde yan yana geldi.

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, devletin 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Haşimi Kraliyet ailesi anıt mezarını ziyaret etti.
Kral'ın ziyaretinde, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve diğer Kraliyet üyeleri de hazır bulundu.

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Ziyarete dair görüntüler, Ürdün resmi televizyonu tarafından yayınlandı.

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NE OLMUŞTU?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in ailesi ile birlikte sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" söylemişti. (DHA)

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