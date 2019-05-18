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Ürdün Dışişleri Bakanı, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 22:20 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanı, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi ile görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, AB Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Susanna Terstal ile bir araya geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Amman'daki görüşmede, Orta Doğu barış süreci ele alındı.

Safedi, bölgede barışın sağlanmasının tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğini ve AB'nin bu çözüm temelindeki çalışmalarda önemli rol oynadığını belirtti.

Uluslararası kanun ve kararları temel alan bu çözümün hayata geçirilmesi için uluslararası çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurgulayan Safedi, AB'nin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına verdiği mali destekle ilgili takdirlerini ifade etti.

Terstal de Ürdün ile AB arasındaki stratejik ortaklık ve Kral 2. Abdullah'ın bölgede güven ve istikrarın sağlanması için gösterdiği çabadan övgüyle söz etti.

Açıklamada, Terstal'in Ürdün'e ne zaman geldiği ve ziyaretinin ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi verilmedi.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in, 1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durdurulmuş ve bütün çabalara rağmen yeniden başlatılamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AB Ürdün

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