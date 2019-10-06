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Ürdün Kralı, ABD'li heyetle "stratejik ortaklığı" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 22:01 | Son Güncelleme

Ürdün Kralı, ABD'li heyetle "stratejik ortaklığı" görüştü

AMMAN (AA) - Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesini ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisinden bir heyet ile iki ülke arasındaki "stratejik ortaklığı" görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jason Crow başkanlığındaki heyeti başkent Amman'da kabul etti.

Kral Abdullah, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı kabulde, Filistin-İsrail anlaşmazlığının çözümünde ilerleme katedilmesini sağlayacak bölgesel ve uluslararası çabaların yoğunlaştırılmasının önemine işaret etti.

Kabulde Suriye krizine de değinen Kral Abdullah, Suriye topraklarının ve halkının birliğini koruyan, mültecilerin gönüllü ve güvenli bir şekilde ülkelerine geri dönüşlerini sağlayan siyasi bir çözüme ulaşmanın gerekli olduğunu vurguladı.

ABD'li heyet de ülkeleri ile Ürdün arasındaki derin ilişkilerden gurur duyduklarını belirterek, Ürdün'ün Orta Doğu'da barış ve istikrarı sağlamadaki rolünden övgüyle bahsetti.

Açıklamada, ABD'li heyetin Ürdün'e ne zaman ulaştığı ve ziyaretin ne kadar süreceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
stratejik ortaklık Ürdün

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