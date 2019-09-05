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Ürdün'de "Tetikte Aslan 2019" tatbikatı sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 22:18 | Son Güncelleme

Ürdün'de "Tetikte Aslan 2019" tatbikatı sona erdi

AMMAN (AA) - Ürdün'de 28 ülkeden 8 bin askeri personelin katılımıyla düzenlenen "Tetikte Aslan 2019" askeri tatbikatı sona erdi.

Ürdün ordusunun internet sitesinde yayınlanan açıklamada, tatbikatın Suudi Arabistan ve Katar kuvvetlerinin de katılımıyla Ürdün ve Amerikan ordusu tarafından ortak gerçekleştirilen taktiksel bir tatbikatla son bulduğu belirtildi.

Açıklamada, tatbikatta Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Kenneth McKenzie'nin yanı sıra bazı ülkelerin temsilcilerinin hazır bulunduğu kaydedildi.

Ürdün'de 28 ülke ve 8 bin kişinin katılımıyla düzenlenen bu yılki "Tetikte Aslan" tatbikatı 25 Ağustos'ta başlamıştı.

Ürdün Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, tatbikatta, taktiksel iş birliğini güçlendirme, katılımcı ülkeler arasında teyakkuzu ve ortak hareket etme kapasitesini artırma ve çeşitli stratejik amaçlar hedeflendiği belirtilmişti.

Tatbikatta ayrıca, terörle mücadele, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve güvenlik tehditlerine karşı farklı devlet kurumları arasında iş birliğinin artırılmasının planlandığı dile getirilmişti.

Tatbikata, Ürdün ve ABD'nin yanı sıra Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, İspanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Hollanda, Yunanistan, Norveç, Çekya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Irak, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kanada, Japonya, Brunei, Kenya ve Tacikistan katıldı.

Ürdün'de 2011'den bu yana her yıl düzenlenen "Tetikte Aslan" tatbikatı, karada ve havada ordunun farklı birimlerinin yanı sıra ülkedeki diğer güvenlik kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ürdün ve ABD'nin ortaklaşa düzenlediği tatbikata farklı ülkelerden de katılım sağlanıyor.

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"Tetikte Aslan 2019" tatbikatı Ürdün

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