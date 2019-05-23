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Ürdün'de Türkler iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 01:55 | Son Güncelleme

Ürdün'de Türkler iftarda buluştu

AMMAN (AA) - Ürdün Türk Dostluk Derneği (ÜTDD) ve Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) başkent Amman'da iftar yemeği verdi.

Amman'daki bir otelde verilen iftar yemeğine, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz'ün yanı sıra Ürdün'deki Türk kurumlarının temsilcileri katıldı.

ÜTDD Başkanı Menar Bilbeysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÜTDD'nin iftar programının Amman YEE, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları'nın iş birliğiyle düzenlediğini söyledi.

Bilbeysi, söz konusu programın, derneğin her yıl düzenlediği ortak kültürel etkinlikler kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.

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