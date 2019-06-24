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Ürdün'den Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'na yönelik saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 09:54 | Son Güncelleme

Ürdün Dışişleri Bakanlığı: "Suudi Arabistan'ın güvenliğinin hedef alınması, bölgenin güvenliğinin hedef alınmasıdır. Terörü engellemek ve güvenliğini sağlamak için atacağı adımlar konusunda Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizi destekliyoruz"

AMMAN (AA) - Ürdün, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın güvenliğinin hedef alınması, bölgenin güvenliğinin hedef alınmasıdır. Terörü engellemek ve güvenliğini sağlamak için atacağı adımlar konusunda Suudi Arabistan'daki kardeşlerimizi destekliyoruz." denildi.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'la dayanışma vurgusu yapılırken, saldırıda hayatını kaybeden kişi için başsağlığı ve yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunuldu.

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na dün akşam düzenlenen saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havalimanına saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.

Husiler, 12 Haziran'da da Uluslararası Abha Havalimanı'na saldırı düzenlemiş, olayda 26 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen hükümetine destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Abha Havalimanı Ürdün Yemen

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