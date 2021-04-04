Üreticinin yeni gözdesi! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Korona virüsü (Covid-19) tüm dünyayı ekonomik anlamda sıkıntıya sokarken, Türkiye’de ise bitkisel üretime ayrı bir önem veriliyor. Metrekareye düşen gelir bazında en karlı ürünlerden biri olan salep üretimine Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde devam ediliyor. Son yıllarda oldukça artan salep üreticisi sayısına rağmen, kuru salebin kilosu 500 TL’ye kadar satılabiliyor.

'YAŞ SALEBİN KİLOSU 100, KURU SALEBİN KİLOSU 500 TL'

Salebin çok karlı bir üretim kalemi olduğuna dikkat çeken Samsun 19 Mayıs İlçesi Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, “19 Mayıs ilçesinde 60’a yakın çiftçimiz kayıtlı olarak salep üretiyor. Son zamanlarda salep üretimine talep çoğaldı. Maliyeti yüksek bir bitki olduğu için küçük alanlarda başlayıp, birkaç yıl çoğalttıktan sonra satımına geçilirse daha karlı olur. Çünkü ilk dikimde maliyet fazla oluyor. Bu işi dönüm bazında yapmak için 3-4 yıl satmadan çoğaltarak büyütmek gerekiyor. 3-4 yılın ardından ortalama metrekareye 1 kilo civarında yaş ürün alınır. Yaş ürün bu yıl fiyatlar belirlenmemesine rağmen 80-100 TL gibi bir rakamın üzerinde duruyoruz. Kurutulursa bu oran 5’te 1’e düşer. 5 kilo yaş salepten 1 kilo kuru salep çıkar. Kurutulduktan sonra da 500 TL’ye kadar kurutma kıvamına göre en yüksek fiyatlardan alınabiliyor” dedi.