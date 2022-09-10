Üsküdar'da akraba dehşeti! Asma kilitle kafasını yarıp, öldüresiye saldırdılar

Olay, geçtiğimiz günlerde Üsküdar Ünalan Mahallesi Ayazma Caddesi üzerinde bulunan tütün ve nargile malzemelerinin satıldığı dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarının dükkanını basan Emrah D., Ertaç D. ve İlayda D. isimli 3 kardeş iş yeri sahibi Eray Durak’a saldırmaya başladı. Şahıslardan biri elinde bulunan 6 kilo ağırlığındaki asma kilitle kafasına vururken, diğer şahıslar ise yumruklarla darp etti. Şüpheliler bir süre sonra dükkandan ayrıldı. Aldığı darbeler sonucunda kafasından yaralanan Eray Durak, darp raporu alarak şüphelilerden şikayetçi oldu.

Görüntülerde 3 kişinin Eray Durak’a saldırdığı, bir süre darp etmeye devam ettikleri, Durak’ın kendisini savunmaya çalıştığı, ardından şüphelilerin dükkandan ayrıldıkları ve kanlar içerisinde kalan Eray Durak’ın telefondan yardım istediği görülüyor.

“2 SENEDİR KAFASINDA PLANLIYORMUŞ”

Aldığı darbelerle kafasından yaralanan Eray Durak, “Karşı dükkanımda iş yapan akrabalarım var. Biz 2 senedir konuşmuyoruz zaten ama daha öncesinde bir husumetimiz veya tehdidimiz olmadı. Arkadaş da 2 senedir kafasında planlıyormuş, ‘millet neden benim dükkanıma gelmiyor, bana selam vermiyor da Eray’a veriyor’ diye kafasında kurmuş. Olay günü de planlanmış bir şekilde dükkanıma geldiler. Şahsın kendisiyle göz göze geldik. Laf dalaşı etti. Sonra diğer esnaflar ayırdı bizi. O dükkanına gitti ben dükkanıma gittim. 10 dakika sonra kardeşiyle birlikte elinde asma kilit ve 6-7 kilo ağırlığında asma kilidin demirini arka cebine koymuş, bir şekilde kasaya kadar geliyor. Ben fark edip ayağı kalkınca kendimi savunma amaçlı elimi uzatıyorum boynuna doğru. Cebinden çıkartıp direkt başıma vuruyor. Ben de o hırsla bir şey yapmak istedim ama yapmadım. Hiçbir hamlem olmadı, tamamen yargıya güvendiğimden dolayı” dedi.

“BUNDAN SONRA NASIL YAŞAMIMIZA DEVAM EDECEĞİZ?”

Durak, “Üzgünüz, psikolojimiz bozuk durumda. Bundan sonra nasıl yaşamımıza devam edeceğiz? Evlerimiz birbirine yakın, iş yerimiz karşılıklı. Şüpheliler ben daha hastanedeyken karakoldan serbest bırakıldılar. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Adalet sistemimize güveniyorum. İnşallah hak ettikleri cezayı alırlar. Hiçbir sebep yokken bana hırsla bunu yapan herkes için tehlikelidir. Bunlar katil adaylarıdır” diye konuştu.

“BEN ORADA ÖLEBİLİRDİM, FELÇ KALABİLİRDİM”

Psikolojik ve maddi olarak zararda olduklarını söyleyen Eray Durak, “10 günlük iş göremez raporum var. Durmadan hastaneye gidip geliyorum. Olaydan bir gün sonra mide kanaması, beyin kanaması şüphesiyle hastaneye kaldırıldım. Ailemle perişan haldeyiz. Ben orada ölebilirdim, felç kalabilirdim. Hukukun ne gerekiyorsa yapmasını, bu insanların elini kolunu sallayarak gezmemesini istiyoruz. Yargıya güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

