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Üsküdar'da saplantılı aşık dehşeti! 1 yıl önce ayrıldığı sevgilisini öldürüp intihar etti

09.03.2023 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde saplantılı aşık bir yıl önce ayrıldığı eski sevgilisini takip ederek silahla vurarak öldürdü. Yaşanan dehşetin ardından silahlı saldırgan tabancayı kendi şakağına dayayarak intihar etti.

Üsküdar'da saplantılı aşık dehşeti! 1 yıl önce ayrıldığı sevgilisini öldürüp intihar etti

İstanbul Üsküdar'de Mevlüt İçin isimli şahıs, takip ettiği eski sevgilisi olduğu iddia edilen Miray Atmaca'yı evinin önünde öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Olay, dün, saat 19.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi, Günal Sokak'ta bulunan bir site içerisinde meydana geldi. 27 yaşındaki Mevlüt İçin eski sevgilisi olduğu iddia edilen 27 yaşındaki Miray Atmaca'yı iş dönüşünde oturduğu siteye kadar takip etti. İçin evine girmek üzere olan Atmaca'ya ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, her ikisinin de olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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cinayet İntihar Üsküdar

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